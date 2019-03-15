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СБУ у Чернігівській обл. викрила на хабарі керівника сервісного центру МВС

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 18:26
СБУ у Чернігівській обл. викрила на хабарі керівника сервісного центру МВС
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав 20 тис. доларів від місцевого жителя

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили на хабарі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Як зазначається, у межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадовець вимагав 20 тис. доларів від місцевого мешканця за перекваліфікацію дій обвинуваченого на менш тяжкий злочин.

Під час слідчих дій встановлено, що зловмисник представлявся посередником, у якого для "вирішення питання" є попередня домовленість з працівником прокуратури Чернігівської області.

Правоохоронці затримали керівника центру на робочому місці під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. доларів.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для перевірки причетності до вчинення оборудки працівника прокуратури. 

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого одного з райвідділів поліції Дніпра під час отримання 1000 доларів хабара. 

Раніше  ДБР викрило начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у сумі 110 тис. доларів.

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