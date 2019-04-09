У Вінниці затримали одного з організаторів схеми легалізації бойовиків

Фото: затримання (ssu.gov.ua)

СБУ викрила механізм легалізації на мирній території незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній уряду території

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм легалізації на мирній території України незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольною уряду території Донбасу, і затримали у Вінниці одного з його організаторів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що двоє жителів тимчасово окупованого Донецька налагодили механізм оформлення для проросійських терористів паспортів громадян України для їх подальшого в'їзду на підконтрольну територію української влади.

За сприяння посадових осіб Державної міграційної служби зловмисники вклеювали в паспортні документи осіб, які вступили до лав незаконних озброєних формувань, фотокартки, обов'язкові після досягнення 25 - і 45-річного віку.

В СБУ повідомили, що це створювало передумови проникнення бойовиків на мирну територію України для здійснення терористичної і розвідувально-підривної діяльності.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми у Вінниці, куди він прибув з особистих справах.

Додамо, що за місцем проживання і роботи співробітників декількох регіональних та районних підрозділів Державної міграційної служби, причетних до схеми, проводяться слідчі дії, вирішується питання про оголошення іншим учасникам протиправної діяльності підозри у вчиненні злочину і взяття їх під варту.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв в інтересах країни-агресора.