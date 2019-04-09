В Виннице задержали одного из организаторов схемы легализации боевиков

Фото: задержание (ssu.gov.ua)

СБУ разоблачила механизм легализации на мирной территории незаконных вооруженных формирований, которые действуют на неподконтрольной правительству территории

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм легализации на мирной территории Украины незаконных вооруженных формирований, которые действуют на неподконтрольной правительству территории Донбасса, и задержали в Виннице одного из его организаторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что двое жителей временно оккупированного Донецка наладили механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины для их дальнейшего въезда на подконтрольную украинской власти территорию.

При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспортные документы лиц, вступивших в ряды незаконных вооруженных формирований, фотокарточки, обязательные после достижения 25 - и 45-летнего возраста.

В СБУ сообщили, что это создавало предпосылки проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.

Добавим, что по месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений Государственной миграционной службы, причастных к схеме, ведутся следственные действия, решается вопрос об объявлении другим участникам противоправной деятельности подозрения в совершении преступления и взятии их под стражу.

Напомним, ранее сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.