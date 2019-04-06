СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора

Зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР"
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України.
Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР". Публікації агітатор отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.
Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.
Раніше Служба безпеки України заявляла, що напередодні виборів в Україні у соцмережах активізувалися спецслужби Російської Федерації.
РБК-Україна писало, що Олександрійський районний суд Кіровоградської області засудив до 4,5 років позбавлення волі антиукраїнського інтернет-агітатора.