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СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 11:52
СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України.

Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР". Публікації агітатор отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

СБУ затримала проросійського інтернет-агітатораУ межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що напередодні виборів в Україні у соцмережах активізувалися спецслужби Російської Федерації

РБК-Україна писало, що Олександрійський районний суд Кіровоградської області засудив до 4,5 років позбавлення волі антиукраїнського інтернет-агітатора. 

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