У Дніпропетровській області під час пограбування вбили депутата

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Інцидент стався ввечері 21 грудня

У одному із сіл Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними поліції, увечері 21 грудня група невідомих проникла до приватного будинку. Грабіжники зв'язали господаря будинку, його дружину та доньку.

"Під погрозою ножа та предмета, схожого на пістолет, зловмисники заволоділи грошима та майном родини", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що в ході вимагання грошей один з зловмисників завдав господарю ножове поранення. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

Як додали в "Укрінформ", загиблий чоловік був депутатом районної ради.

За фактом даного інциденту поліція відкрила кримінальні впровадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата") Євгену Бродському у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Додамо, що співробітники Служби безпеки України блокували в Маріуполі діяльність міжнародного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.