ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області під час пограбування вбили депутата

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 14:08
У Дніпропетровській області під час пограбування вбили депутата
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інцидент стався ввечері 21 грудня

У одному із сіл Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними поліції, увечері 21 грудня група невідомих проникла до приватного будинку. Грабіжники зв'язали господаря будинку, його дружину та доньку.

"Під погрозою ножа та предмета, схожого на пістолет, зловмисники заволоділи грошима та майном родини", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що в ході вимагання грошей один з зловмисників завдав господарю ножове поранення. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

Як додали в "Укрінформ", загиблий чоловік був депутатом районної ради.

За фактом даного інциденту поліція відкрила кримінальні впровадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата") Євгену Бродському у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Додамо, що співробітники Служби безпеки України блокували в Маріуполі діяльність міжнародного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Семи фігурантам справи щодо убивства Гандзюк оголосили підозру У Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів
Новини України пограбуванняДнепропетровская областьВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся