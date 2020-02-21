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У Вінниці внаслідок ДТП з автобусом постраждали четверо людей

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 11:48
У Вінниці внаслідок ДТП з автобусом постраждали четверо людей
Ілюстративне фото (facebook.com odesapolice)

Пасажирський автобус зіштовхнувся з легковим автомобілем

У Вінниці внаслідок зіткнення пасажирського автобуса та легкового автомобіля постраждали четверо людей, серед яких є діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Правоохоронці встановили що, 24-річний водій легкового автомобіля Dacia Sandero, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом Богдан. У результаті ДТП постраждали двоє дітей та двоє дорослих людей. Після надання медичної допомоги, у одного з підлітків лікарі виявили переломом гомілки.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За скоєне правопорушення передбачено до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно екс-поліцейського за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди в Броварах, внаслідок якої одна особа загинула та одна отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Також, на автодорозі Київ-Одеса в результаті зіткнення вантажівки та рейсового автобуса постраждали 18 людей.

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