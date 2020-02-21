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В Виннице в результате ДТП с автобусом пострадали четверо людей

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 11:48
В Виннице в результате ДТП с автобусом пострадали четверо людей
Иллюстративное фото (facebook.com odesapolice)

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Виннице в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали четверо людей, среди которых есть дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Правоохранители установили, что 24-летний водитель легкового автомобиля Dacia Sandero выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом "Богдан". В результате ДТП пострадали двое детей и двое взрослых людей. После оказания медицинской помощи, у одного из подростков врачи обнаружили переломом голени.

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). За совершенное правонарушения предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в суд направлено обвинительный акт в отношении экс-полицейского по факту совершения дорожно-транспортного происшествия в Броварах, в результате которого один человек погиб и один получил тяжкие телесные повреждения.

Также на автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек.

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