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На автодорозі Київ-Одеса в результаті ДТП з автобусом постраждали майже 20 людей

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 09:35
На автодорозі Київ-Одеса в результаті ДТП з автобусом постраждали майже 20 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На автодорозі Київ-Одеса зіткнулись вантажівка та рейсовий автобус

На автодорозі Київ-Одеса в результаті зіткнення вантажівки та рейсового автобуса постраждали 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб автобуса. За уточненою інформацією, на ранок, 8 громадян покинули лікувальні заклади.

"Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

Як повідомляло РБК-Україна, винуватцем ДТП виявився один з керівників взводу полку поліції особливого призначення поліції в Київській області. Його затримало Державне бюро розслідувань.

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