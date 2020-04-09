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У Полтавській області людина вперше одужала від коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 12:45
У Полтавській області людина вперше одужала від коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавірусу одужала 28-річна дівчина

В Полтавській області від коронавірусу одужала 28-річна дівчина. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

Синєгубов зазначив, що повторне ПЛР-тестування підтвердило, що в неї немає вірусу, уже сьогодні вона зможе повернутися додому.

"Добра звістка прийшла з Горішніх Плавнів. Там від коронавірусу одужала 28-річна дівчина. Діагноз їй поставили 27 березня, захворювання протікало в легкій формі", - написав він.

Раніше повідомлялось, що президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Всім, хто пересікався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.

Зазначимо, в Офісі українського президента проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19.

РБК-Україна з посиланням на МОЗ писало, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

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