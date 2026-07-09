В Винницкой области со спецназом задержали военного в СЗЧ, он отбивался топором
В Винницкой области разыскиваемый военнослужащий, самовольно покинувший часть, оказал жесткое сопротивление при задержании. Для укрощения нападающего привлекли спецподразделение.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Драка и нападение с топором
Инцидент произошел 8 июля в частном секторе одного из населённых пунктов во время проверки документов представителями ВСП. Мужчина, находившийся в розыске из-за СЗЧ, начал вести себя агрессивно.
К конфликту присоединились еще трое неизвестных, повредивших служебный автомобиль военных.
Для пресечения правонарушения было привлечено спецподразделение быстрого реагирования и внезапного действия "СКОРПИОН". К моменту их прибытия мужчина уже вооружился топором.
"Правонарушитель уже завладел топором, который взял на прилегающей территории, и продолжал сопротивляться, нанеся телесные повреждения двум представителям группы розыска", - сообщили в ВСП.
Благодаря действиям спецназовцев, нападавшего задержали и передали Нацполиции. Двое пострадавших работников ВСП получили медицинскую помощь, один из них находится в больнице.
Расследование и уголовные дела
Задержанный воспользовался статьей 63 Конституции Украины и отказался давать объяснения. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Полиция внесла сведения в ЕРДР по трем эпизодам статьи 345 УК Украины:
- причинение телесных повреждений правоохранителям
- угроза убийством
- умышленное повреждение служебного автомобиля
Отдельно руководство Винницкого зонального отдела ВСП назначило служебное расследование по выяснению всех обстоятельств происшествия.
Что известно о СЗЧ в Украине
Напомним, в последнее время в Украине зафиксировано несколько громких инцидентов, связанных с военнослужащими в СВЧ. В частности, сегодня в Подольском районе Одесской области мужчина в статусе СЗЧ подорвал гранату во время проверки документов.
Тогда экипаж патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД, после чего злоумышленник применил боеприпас, в результате чего пострадали двое правоохранителей.
В то же время, для военных, желающих урегулировать свой статус, действуют новые цифровые инструменты. Недавно стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 включительно, могут вернуться на службу через приложение "Армия+".
Благодаря этой функции бойцы имеют возможность самостоятельно выбрать подраздел для дальнейшего прохождения службы, однако срок действия этой процедуры ограничен.