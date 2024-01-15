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Истребители США сбили ракету, которую хуститы выпустили по американскому эсминцу в Красном море

Фото: Хуситы атаковали ракетой эсминец США в Красном море, истребители ее сбили (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону американского эсминца, действовавшего в южной части Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального Командования Вооруженных Сил США (CENTCOM) в Twitter.

противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца USS Laboon (DDG 58), действовавшего в южной части Красного моря.

"14 января примерно в 16:45 (по местному времени) ракета была сбита в районе побережья Худейды истребителями США. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет", - говорится в сообщении

Отмечается, что кризис в Красном море усугубил беспокойство по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке за пределами Газы.

Что происходит в Красном море

В ноябре военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, последние поддерживают йеменские боевики и Иран.

10 января хуситы провели одну из самых масштабных атак в Красном море за последние месяцы. Военно-морские силы США сбили 24 ракеты и БПЛА боевиков, запущенных с территории Йемена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена.

В операции были вовлечены самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы учения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.

Однако, несмотря на это, хуситы все еще могут продолжать атаковать корабли.

 

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