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После двух волн ударов. Хуситы все еще имеют силы атаковать корабли, - NYT

Суббота 13 января 2024 22:24
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После двух волн ударов. Хуситы все еще имеют силы атаковать корабли, - NYT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами и Британией по объектам в Йемене, контролируемым хуситами, было повреждено или уничтожено около 90% целей. При этом боевики сохранили около трех четвертей своих возможностей по обстрелу ракетами и беспилотниками судов в Красное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Высший офицер США, генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил, заявил в пятницу, что удары достигли своей цели - нанесли ущерб способности хуситов нанести такой же комплексный удар беспилотниками и ракетами, который они провели ранее.

Однако американские чиновники предупредили, что даже после поражения более 60 ракетных и беспилотных целей более чем 150 высокоточными боеприпасами, удары нанесли ущерб или уничтожили лишь 20-30% наступательного потенциала хуситов, большая часть которого установлена на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана.

Обнаружить цели хути оказалось сложнее, чем предполагалось. Американские и другие западные разведывательные службы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении систем ПВО, командных пунктов, складов боеприпасов, хранилищ и производственных мощностей для беспилотников и ракет, сказали чиновники.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

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