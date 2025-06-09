Истребители НАТО перехватили два разведывательных самолета РФ над Балтийским морем

"Два российских воздушных судна были перехвачены во время одного вылета истребителями Eurofighter Typhoon, которые служат в британских Королевских воздушных силах и развернуты в рамках миссии НАТО Air Policing в Польше", - говорится в сообщении.

Самолеты вылетели с базы в Мальборке, чтобы перехватить и сопроводить российские самолеты, которые взлетели из Калининградской области.

О перехвате российских самолетов также сообщило Министерство обороны Британии. Сообщается, что истребители вылетели в четверг с базы в Мальборке. Их целью было отслеживание неидентифицированных объектов, вылетевших из воздушного пространства Калининграда и не подававших никаких сигналов.

Первым перехваченным самолетом был Ан-30, обозначенный НАТО как "CLANK", то есть спроектированный советскими инженерами картографический самолет, оснащенный современным фотооборудованием.

Сразу после его перехвата та же пара истребителей была перенаправлена для перехвата второго самолета, которым был Ил-20М с кодовым названием "COOT-A". Это самолет наблюдения и разведки советских времен, предназначенный для разведки, связи и радиоэлектронной разведки.