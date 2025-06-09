Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем

Британські винищувачі, які базуються в Польщі, перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних повітряних сил НАТО у соцмережі Х.
"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", - йдеться у повідомленні.
Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити та супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.
Про перехоплення російських літаків також повідомило Міністерство оборони Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.
Першим перехопленим літаком був Ан-30, позначений НАТО як "CLANK", тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.
Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.
Нагадаємо, у травні російський Су-24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону. За наказом командування НАТО його перехопили винищувачі.
Того ж місяця винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. НАТО підняло винищувачі.
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