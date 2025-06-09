UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем

Фото: винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Тетяна Степанова

Британські винищувачі, які базуються в Польщі, перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних повітряних сил НАТО у соцмережі Х.

"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити та супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.

Про перехоплення російських літаків також повідомило Міністерство оборони Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.

Першим перехопленим літаком був Ан-30, позначений НАТО як "CLANK", тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.

Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.

Російські літаки порушують повітряний простір країн НАТО

Нагадаємо, у травні російський Су-24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону. За наказом командування НАТО його перехопили винищувачі.

Того ж місяця винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. НАТО підняло винищувачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяБалтійське море