Игнат опроверг информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage
Информация французских СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода.
Игнат отметил, что тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ, сейчас проходят обучение в разных странах мира, и это "типичное явление".
Конкретно во Франции, по словам спикера, проходили курсы авианаводчиков, выживания и другие, но пока об обучении летного состава речь не идет.
Напомним, ранее французские СМИ сообщали, что украинские пилоты проходят ускоренную подготовку на истребителях Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси во Франции.
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