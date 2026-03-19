Истребитель будущего: Франция и Германия дадут последний шанс проекту

16:20 19.03.2026 Чт
2 мин
Дедлайн возможного соглашения между Парижем и Берлином - середина апреля
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Германия и Франция возобновят разработку истребителя будущего (Getty Images)

Франция и Германия в последний раз попытаются договориться о совместной разработке истребителя нового поколения. Срок выполнения проекта истекает уже в апреле.

Проект "Будущая боевая авиационная система" (FCAS) несколько месяцев находится "на паузе" из-за разногласий между французской компанией Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space. Однако сегодня, 19 марта, чиновники Германии и Франции сообщили, что попытаются возобновить программу.

"Они просто не могут прийти к согласию. Наша задача - обеспечить, чтобы они достигли соглашения, поэтому мы совместно решили запустить инициативу, чтобы сблизить Airbus и Dassault в ближайшие недели", - заявил французский президент Эммануэль Макрон.

В то же время немецкий чиновник отметил, что результат должен быть достигнут до середины апреля и это будет последняя попытка.

"Германия и Франция договорились о последней попытке посредничества между отраслями, которую будут проводить эксперты. Учитывая будущие решения по федеральному бюджету, результат должен быть достигнут до середины апреля", - сказал он.

Что известно о FCAS

FCAS - инновационный европейский боевой комплекс разработки компаний Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas. Його компонентами будут дистанционно управляемые транспортные средства, а также истребитель нового поколения.

Испытательный полет демонстрационного образца ожидается примерно в 2027 году, а ввод в эксплуатацию состоится в течение следующих 10 лет. Airbus сообщает, что первый испытательный полет истребителя FCAS вместе с роем беспилотников запланирован на 2028 или 2029 год.

Напомним, Эммануэль Макрон отметил необходимость для Европы сосредоточиться на разработке собственных дальнобойных систем вооружений в ответ на российскую ракету "Орешник", чья дальность действия охватывает территории европейских государств.

Кроме того, The Wall Street Journal писало, что, несмотря на рост оборонных бюджетов большинства стран ЕС, Европа сталкивается с серьезными пробелами в производстве вооружений, которые потребуют триллиона долларов и десятилетия для устранения проблем.

