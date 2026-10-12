В Украине объявили вознаграждение за информацию о мошеннических колл-центрах
В Украине запущен проект "Офисники OUT". Его участникам обещают вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию о вероятных мошеннических колл-центрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта.
Инициатива предусматривает сбор сведений, которые помогут проверить деятельность таких офисов и привлечь внимание правоохранителей к возможным мошенническим схемам.
Для проекта создали Telegram-канал "Офисники OUT" , через который предлагают передавать информацию о "подозрительных" офисах.
Присоединиться могут люди, знающие о деятельности таких колл-центров, сталкивались с их работой или раньше были вовлечены в нее.
При каких условиях обещают вознаграждение
По информации организаторов, 100 тысяч гривен могут выплатить первому участнику, чьи сведения о мошенническом офисе подтвердятся. Самого сообщения недостаточно: информацию должны проверить, а правоохранители - провести соответствующие мероприятия по указанной локации.
Для участия необходимо предоставить точный адрес помещения, где предположительно работает мошеннический колл-центр, а также материалы, которые помогут проверить сообщение. Это могут быть фотографии, видео, документы или другие сведения, указывающие на возможную противоправную деятельность.
Организаторы также призывают сообщать о подозрительных офисах полиции и сохранять подтверждение обращения. В качестве доказательств дальнейшего реагирования могут использоваться официальные сообщения правоохранителей, материалы с места проведения мероприятий или публикации в СМИ.
Повторные сообщения об офисах, информация о которых уже известна, не предполагают вознаграждения. Также не будут рассматриваться обращения по вымышленным адресам или недостоверным данным.
К разоблачению призывают и бывших работников
Отдельно проект обращается к людям, работающим или ранее работавшим в мошеннических колл-центрах. Им предлагают передавать информацию о внутренней организации таких структур, возможные схемы обмана и лиц, причастных к их деятельности.
В частности, организаторы заинтересованы в сведениях о руководителях и работниках разных уровней - от CEO и тимлидеров до операторов, так называемых "холодников" и "клоузеров".
Также предлагают сообщать об адресах офисов, распределении ролей, механизмах работы и возможном прикрытии противоправной деятельности.
В качестве подтверждения могут передаваться рабочая переписка, документы и другие материалы. В то же время информация о конкретных лицах и компаниях нуждается в проверке и сама по себе не доказывает их причастность к преступлению.
Какая ответственность предусмотрена законом
Статья 255 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание преступной организации, руководство ею и участие в ней.
Конкретная квалификация правонарушения и наказания зависит от установленных обстоятельств и доказанных действий лица.
Где узнать про проект
Детали инициативы и информацию о порядке передачи сведений публикуют в Telegram-канале "Офисники OUT" .
По утверждению авторов проекта, инициатива реализуется при финансовой поддержке западных партнеров и при содействии FBI, CIA, NSA и Europol. Информацию об участии этих структур следует проверить по официальным источникам.
"Присоединяйтесь к Telegram-каналу "Офисники OUT", следите за разоблачениями и делитесь информацией о мошеннических колл-центрах. Возможно, именно ваши сведения помогут правоохранителям прекратить очередную преступную схему, защитить потенциальных жертв мошенников и получить обещанное вознаграждение", - призывают авторы проекта.