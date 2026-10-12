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В Украине объявили вознаграждение за информацию о мошеннических колл-центрах

16:30 12.10.2026 Пн
3 мин
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aimg Сергей Новиков
В Украине объявили вознаграждение за информацию о мошеннических колл-центрах В Украине заработал проект о разоблачении мошеннических колл-центров (фото: Getty Images)
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В Украине запущен проект "Офисники OUT". Его участникам обещают вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию о вероятных мошеннических колл-центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта.

Инициатива предусматривает сбор сведений, которые помогут проверить деятельность таких офисов и привлечь внимание правоохранителей к возможным мошенническим схемам.

Для проекта создали Telegram-канал "Офисники OUT" , через который предлагают передавать информацию о "подозрительных" офисах.

Присоединиться могут люди, знающие о деятельности таких колл-центров, сталкивались с их работой или раньше были вовлечены в нее.

При каких условиях обещают вознаграждение

По информации организаторов, 100 тысяч гривен могут выплатить первому участнику, чьи сведения о мошенническом офисе подтвердятся. Самого сообщения недостаточно: информацию должны проверить, а правоохранители - провести соответствующие мероприятия по указанной локации.

Для участия необходимо предоставить точный адрес помещения, где предположительно работает мошеннический колл-центр, а также материалы, которые помогут проверить сообщение. Это могут быть фотографии, видео, документы или другие сведения, указывающие на возможную противоправную деятельность.

Организаторы также призывают сообщать о подозрительных офисах полиции и сохранять подтверждение обращения. В качестве доказательств дальнейшего реагирования могут использоваться официальные сообщения правоохранителей, материалы с места проведения мероприятий или публикации в СМИ.

Повторные сообщения об офисах, информация о которых уже известна, не предполагают вознаграждения. Также не будут рассматриваться обращения по вымышленным адресам или недостоверным данным.

К разоблачению призывают и бывших работников

Отдельно проект обращается к людям, работающим или ранее работавшим в мошеннических колл-центрах. Им предлагают передавать информацию о внутренней организации таких структур, возможные схемы обмана и лиц, причастных к их деятельности.

В частности, организаторы заинтересованы в сведениях о руководителях и работниках разных уровней - от CEO и тимлидеров до операторов, так называемых "холодников" и "клоузеров".

Также предлагают сообщать об адресах офисов, распределении ролей, механизмах работы и возможном прикрытии противоправной деятельности.

В качестве подтверждения могут передаваться рабочая переписка, документы и другие материалы. В то же время информация о конкретных лицах и компаниях нуждается в проверке и сама по себе не доказывает их причастность к преступлению.

Какая ответственность предусмотрена законом

Статья 255 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание преступной организации, руководство ею и участие в ней.

Конкретная квалификация правонарушения и наказания зависит от установленных обстоятельств и доказанных действий лица.

Где узнать про проект

Детали инициативы и информацию о порядке передачи сведений публикуют в Telegram-канале "Офисники OUT" .

По утверждению авторов проекта, инициатива реализуется при финансовой поддержке западных партнеров и при содействии FBI, CIA, NSA и Europol. Информацию об участии этих структур следует проверить по официальным источникам.

"Присоединяйтесь к Telegram-каналу "Офисники OUT", следите за разоблачениями и делитесь информацией о мошеннических колл-центрах. Возможно, именно ваши сведения помогут правоохранителям прекратить очередную преступную схему, защитить потенциальных жертв мошенников и получить обещанное вознаграждение", - призывают авторы проекта.

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