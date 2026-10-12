В Україні оголосили винагороду за інформацію про шахрайські кол-центри

В Україні запустили проєкт "Офісники OUT". Його учасникам обіцяють винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за інформацію про ймовірні шахрайські кол-центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз проєкта.

Ініціатива передбачає збір відомостей, які допоможуть перевірити діяльність таких офісів і привернути увагу правоохоронців до можливих шахрайських схем.

Для проєкту створили Telegram-канал "Офісники OUT", через який пропонують передавати інформацію про підозрілі офіси.

Долучитися можуть люди, які знають про діяльність таких кол-центрів, стикалися з їхньою роботою або раніше були залучені до неї.

За яких умов обіцяють винагороду

За інформацією організаторів, 100 тисяч гривень можуть виплатити першому учаснику, чиє повідомлення про шахрайський офіс підтвердиться. Самого повідомлення недостатньо: інформацію мають перевірити, а правоохоронці - провести відповідні заходи за вказаною адресою.

Для участі необхідно надати точну адресу приміщення, де, ймовірно, працює шахрайський кол-центр, а також матеріали, які допоможуть перевірити інформацію. Це можуть бути фотографії, відеозаписи, документи або інші відомості, що можуть свідчити про протиправну діяльність.

Організатори також закликають повідомляти про підозрілі офіси поліцію та зберігати підтвердження звернення. Як підтвердження реагування правоохоронців можуть використовуватися офіційні повідомлення, матеріали з місця проведення заходів або публікації у ЗМІ.

Повторні повідомлення про офіси, інформація щодо яких уже відома організаторам, не передбачають винагороди. Також не розглядатимуть звернення з вигаданими адресами чи недостовірними даними.

До викриття закликають і колишніх працівників

Окремо проєкт звертається до людей, які працюють або раніше працювали в шахрайських кол-центрах. Їм пропонують передавати інформацію про внутрішню організацію таких структур, можливі схеми обману та осіб, причетних до їхньої діяльності.

Зокрема, організаторів цікавлять відомості про керівників і працівників різних рівнів - від CEO та тімлідерів до операторів, так званих "холодників" і "клоузерів".

Також пропонують повідомляти про адреси офісів, розподіл ролей, механізми роботи та можливе прикриття протиправної діяльності.

Як підтвердження можуть передаватися робоче листування, документи та інші матеріали. Водночас інформація про конкретних осіб і компанії потребує перевірки та сама по собі не доводить їхньої причетності до злочинів.

Яка відповідальність передбачена законом

Стаття 255 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за створення злочинної організації, керівництво нею та участь у ній.

Конкретна кваліфікація правопорушення та покарання залежать від установлених обставин і доведених дій особи.