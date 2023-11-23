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Он сделал это снова. Президент УЕФА во второй раз пожелал увидеть на Евро-2024 соперника Украины

Четверг 23 ноября 2023 16:58
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Он сделал это снова. Президент УЕФА во второй раз пожелал увидеть на Евро-2024 соперника Украины Фото: Александер Чеферин болеет против сборной Украины (facebook.com/uefa)
Автор: Антон Федорцив

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оказался под угрозой стать очередным отрицательным персонажем для украинских болельщиков. После симпатий к национальной команде Италии у него возникли тёплые чувства и к сборной Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klix.

На этой неделе VIP-функционер гостил в Сербии. Там словенец посетил поединок местной сборной против Болгарии и проявил приверженность всем национальным командам Балкан.

"Я рад, что три сборных региона близки к квалификации на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Я хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония прошли отбор, но у них нет шансов. У Боснии и Герцеговины будет плей-офф, но то, как они играют... Мне, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше футболистов региона квалифицировались на чемпионат Европы", – заявил Чеферин.

Комментарий президента УЕФА появился за несколько дней до церемонии жеребьевки плей-офф Лиги наций. По ее результатам боснийская сборная попала на сборную Украины в полуфинале пути B. Победитель этого противостояния сразится за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Израиль – Исландия.

Ранее с персоной Чеферина связали другой скандал. В кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки он якобы заявил, что потенциальный невыход сборной Италии на чемпионат Европы станет катастрофой. В финальном туре отбора "Скуадра Адзурра" сыграла вничью с Украиной (0:0), а на последних минутах арбитр не назначил явный пенальти за фол против Мудрика.

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