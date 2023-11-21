Испанский "слепец" и еще три арбитра, которые "топили" сборную Украины в сверхважных матчах

Испанский рефери Хесус Хиль Мансано неожиданно пополнил для себя "черный список" судейского корпуса отечественных болельщиков. Он не назначил очевидный пенальти в пользу национальной команды Украины под занавес решающего поединка квалификации перед чемпионатом Европы 2024 против сборной Италии.

39-летний рефери из испанской Эстремадуры надолго запомнится фанатской армии "сине-желтых". Что и говорить, неправоту арбитра в момент с вероятным одиннадцатиметровым в борьбе Мудрика и Кристанте осторожно признают даже итальянские медиа. Хочется, чтобы Хиль Мансано был последним в когорте "людей в черном" для украинской сборной. Потому что он точно не первый...

Сомнительные решения сопровождали отечественный футбол на международной арене еще в советское время. Чего только стоит шведский арбитр Эрик Фредрикссон. Скандинав оказал влияние на поединок 1/8 финала ЧМ-1986 между сборными Бельгии и СССР, наполовину составленной из представителей киевского "Динамо".

Именно он засчитал два сомнительных мяча бельгийцев. Даже лайнсмен сигнализировал об офсайде в первом случае, но Фредрикссон взмах коллеги флажком проигнорировал. В дополнительное время бельгийская сборная все-таки дожала команду Валерия Лобановского (4:3). Тем не менее, шведский арбитр продолжил судить, а на ЧМ-1990 "не заметил", как Марадона рукой вынес мяч из линии ворот сборной Аргентины после удара киевлянина Кузнецова.

Осенью 1997-го список "преступников в мантиях" пополнил Руне Педерсен. Норвежский арбитр получил назначение на ответный матч плей-офф квалификации к ЧМ-1998 между сборными Украины и Хорватии. "Сине-желтые" проиграли в Загребе (0:2), а в Киеве полетели вперед с первых минут.

Уже на 5-й минуте Шевченко открыл счет. А в одной из последующих атак Косовский удачно сыграл на добивании и заставил Мрмича второй раз вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Впрочем, у скандинавского рефери было иное мнение. Он доверился боковому арбитру и зафиксировал положение вне игры у украинца.

"Сине-желтые" расклеились, стартовый пыл исчез, а в середине тайма Бокшич забил в ответ. Отечественная пресса и болельщики всех псов спустили на Педерсена. Хотя качество трансляции и повторов было таким, что до сих пор однозначного ответа о правильности решения судей нет. А вот гол Шевченко, похоже, оформили из офсайда...

Новый случай поругать арбитра выпал украинским болельщикам на домашнем Евро-2012. В решающем поединке группового этапа подопечные Олега Блохина "горели" 0:1 англичанам и во втором тайме бросили все силы на то, чтобы отыграться. Девич в одном из эпизодов даже отправил мяч за линию, но венгр Виктор Кашшаи взятие ворот не заметил.

Ошибку арбитра подтвердил первый же повтор. Венгр должен был зафиксировать гол, поскольку Терри выбил мяч из-за линии ворот. Впрочем, главный судья действительно мог не заметить этого из-за собственной позиции, а его помощник рядом с воротами, очевидно, эпизод упустил.

Впрочем, жажда технологий вроде VAR украинцам бы здесь не помогла. Дело в том, что Милевский находился в офсайде в момент диагональной передачи на него. А уже потом скандальный воспитанника "Динамо" отдал на сербского украинца пас...

А вот в прошлом году сборная Украины пережила похожую на случай в Леверкузене накануне ситуацию. Еще один испанец – Антонио Матеу Лаос – решил не назначить очевидный пенальти на Ярмоленко в противостоянии со сборной Уэльса. Этот матч имел еще больший вес, чем поединок с Италией, поскольку победитель выходил на ЧМ-2022.

Валлийцы повели в счете на 34-й минуте. Это Бейл прямым ударом со штрафного и рикошетом от Ярмоленко вынудил капитулировать Бущана. Шанс отыграться украинцы получили через пять минут – виновник пропущенного мяча обокрал Аллена в чужой штрафной и получил удар в ноги.

Пенальти? Матеу Лаос так и не думал. VAR с какой-то стати встал на сторону арбитра. Когда в таких моментах рефери даже не идут просмотреть эпизод в повторе, то справедливо возникает вопрос – для чего тогда эту недешевую технологию в футболе вообще ввели?..