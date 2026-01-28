"Он не в себе": Фицо встревожен состоянием Трампа после встречи с ним, - Politico

Сразу пять источников среди дипломатов ЕС рассказали, что Фицо, один из немногих союзников Трампа в Европе, действительно был очень обеспокоен во время разговора с лидерами нескольких стран ЕС в Давосе.

В Давосе Фицо рассказывал о своем визите в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде 17 января. Во время неформальной встречи словацкий премьер назвал поведение президента США "опасным" и добавил, что американский лидер, похоже, "не в себе".

Более того, дальше словацкий премьер вообще не выбирал слов и несколько раз назвал президента США "сумасшедшим". Что именно сказал Трамп Фицо, что это вызвало такую реакцию с его стороны - до сих пор остается неизвестным.

Сами источники не присутствовали на встрече, но сообщили, что услышали о заявлениях Фицо от европейских лидеров, которые общались с премьером Словакии. По словам одного из дипломатов, сам Фицо "выглядел очень травмированным" тем, что произошло на встрече с Трампом.

В Белом доме традиционно заявили, что информация СМИ, мол, "фейковая" и якобы основывается на "попытках привлечь внимание" со стороны европейцев. Обосновать свое заявление у Трампа не смогли.

"Это абсолютно полная фейковая информация от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

При этом еще один источник издания, чиновник администрации Трампа, присутствовавший на встрече, сказал, что действительно не понимает причин таких публикаций. По его словам, во время встречи не было никаких неловких моментов, или неуместных обменов репликами - она была "приятной, обычной и включала в себя несколько непринужденных обменов репликами".