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Суперкар Nissan GT-R чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе

Вторник 29 апреля 2025 14:20
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Суперкар Nissan GT-R чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе Фото: Nissan GT-R чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе (collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Спортивный Nissan GT-R Black Edition 2009 года выпуска британского спортсмена Дженсона Баттона продадут на аукционе. Пилот принимал участие в Королевских гонках с 2000 по 2017 год. В 2009 году, выступая за команду Brawn, автогонщик выиграл знаменитое соревнование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Collecting Cars.

Nissan GT-R Дженсона Баттона имеет черно-красный интерьер из сочетания натуральной кожи и алькантары. В списке опций модели - 20-дюймовые диски, мультимедиа с акустикой Bose, климат-контроль. Последнее техническое обслуживание авто проходило на 19 тысячах километров пробега.

Суперкар Nissan GT-R чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе

Под капотом полноприводного GT-R Black Edition установлен 3,8-литровый твин-турбированный V6 мощностью 485 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестидиапазонным преселективным "роботом". Спорткар разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость авто составляет 310 км/ч.

Вместе с автомобилем покупатель получит квитанции об оплате сервисных работ, а также письмо, подтверждающее право собственности на автомобиль Дженсона Баттона.

Суперкар Nissan GT-R чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе

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Nissan Автомобильный рынок
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