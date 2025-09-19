ua en ru
Союзники придумали для Украины альтернативу вступлению в НАТО, - WP

Украина, Пятница 19 сентября 2025 14:41
Союзники придумали для Украины альтернативу вступлению в НАТО, - WP Фото: вместо НАТО Украина станет "дикобразом" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Западные союзники, учитывая малую вероятность вступления Украины в НАТО, поддержали альтернативную стратегию. Они хотят инвестировать миллиарды в украинскую военную промышленность, чтобы страна могла лучше отражать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Если этот подход сработает, украинские разработки - от передовых дронов до другой военной техники - со временем смогут дополнять армии США и Европы.

Европейские и американские чиновники активнее воспринимают угрозу со стороны России после сигналов администрации Трампа о том, что страны НАТО не должны чрезмерно полагаться на США в своей обороне. Недавние падения российских дронов в польском воздушном пространстве усилили тревогу в Европе.

Дроны как экспортный и оборонный актив

Украина лидирует в мире по технологиям дронов, отметил спецпосланник США по Украине Кит Келлог на конференции в Киеве. По его словам, сейчас активно налаживается обмен технологиями дронов между украинскими и западными специалистами.

На фоне войны темпы инноваций стали вопросом выживания: от разработки до поставки на фронт и оперативного улучшения проходит минимальное время. Это важно как для обороны Украины, так и для потенциальных лицензий и совместного производства с западными компаниями.

Боевой опыт диктует темпы производства

Производители, такие как FRDM, тесно взаимодействуют с подразделениями на фронте и оперативно учитывают обратную связь, рассказал основатель компании Вадим Юник. По его словам, при постановке правительственного заказа на 10 000 дронов вместо 3 000 предприятие способно нарастить выпуск в полтора месяца.

Малочисленность солдат у Украины стала одним из драйверов роботизации и применения автономных систем. Благодаря этому беспилотники и автономные машины позволяют поражать цели на удалении и точнее, а также доставлять припасы и эвакуировать раненых без риска для других бойцов.

Дроны в структуре потерь противника

Малые FPV-дроны Украины ответственны примерно за 70% потерь российской живой силы и техники в зоне до 15 км от линии фронта, сообщают украинские власти. На другом полюсе спектра находятся дальнобойные ударные дроны, способные доставать более чем на 1 000 км и поражать объекты в глубине российской территории.

Средний по размеру R-34 от FRDM был модифицирован - он летает в три раза дальше и несет больше управляемых боеприпасов. Это пример быстрой адаптации изделий под нужды фронта.

Традиционная бронетехника тоже модернизируется

Украинские производители не ограничиваются только дронами. НПЦ "Укр Армо Тех" создал бронетранспортер "Гюрза-1" с модификациями для защиты от ударов дронов, а более маневренный "Гюрза-2" скоро пойдет в серию.

Компания выпустила 500 машин в прошлом году и планирует утроить мощности. Эксперты отмечают, что Украина опережает некоторые европейские компании в учете особенностей противника при проектировании бронированной техники.

Европа инвестирует, чтобы создать "стального дикобраза"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что при более активной финансовой поддержке Европы армия и оборонная промышленность Украины могут превратиться в "стального дикобраза", снижающего уязвимость страны. Киев рассчитывает производить как минимум 30 миллиардов долларов оружия в год - примерно в три раза больше нынешнего уровня.

Помимо денег Украина предлагает лицензирование и совместное производство с западными компаниями, чтобы интегрировать технологии прямо в цепочки поставок союзников. Такой подход предполагает, что европейские правительства инвестируют в отечественное производство и затем оплачивают закупки для собственных армий.

Совместные проекты и финансирование

Дания стала первой страной, которая напрямую финансирует украинские оборонные предприятия, а недавно Украина объявила о партнерстве с датскими компаниями для производства компонентов для ракет и дронов на территории Дании. Британия заявила о намерении последовать этому примеру.

Группа стран, включая Данию, Швецию, Канаду, Норвегию и Исландию, выделила 1,3 миллиарда евро на производство артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств. Германия также заключила похожие соглашения, детали которых пока не обнародованы.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз выделит 6 млрд евро за счет замороженных российских активов и создаст новый формат сотрудничества "Альянс дронов".

По информации Financial Times, Украина поделится с Европой технологиями борьбы с дронами.

