Берлускони после скандального заявления о Зеленском вдруг выступил за "поддержку Украины"

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони после обвинений в адрес президента Украины Владимира Зеленского вдруг заговорил о "поддержке украинского народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Берлускони в Instagram.

"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и поддерживали Украину, посылая финансирование и оружие. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", - написал Берлускони.

Он также заявил, что ожидает решения "этой очень опасной войны для всех нас" дипломатическим путем.

"Я просто предложил большой "план Маршала" Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", - подытожил Берлускони.

Что произошло

Напомним, перед этим бывший премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действующую премьер-министр страны Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Как заявил Берлускони, если бы он оставался премьером, он не встретился с украинским лидером. Кроме того, он добавил, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, то российского вторжения не было бы.

На его заявление уже отреагировали в Украине. В МИД отметили, что такие заявления Берлускони свидетельствуют о том, что он пытается целовать кровавые руки главы Кремля Владимира Путина, так же как это делал с Каддафи.

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