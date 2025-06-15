"Он хочет этого боя": экс-тренер Владимира Кличко раскрыл детали разговора с боксером

Возвращение Владимира Кличко: что известно

Слухи о камбэке Владимира Кличко, который в марте отпраздновал свое 49-летие, в профессиональный бокс появляются не впервые.

Последний бой младший из братьев-чемпионов провел 29 апреля 2017 года. Тогда он проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа. Этот поединок был за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

После этого боя Владимир официально завершил боксерскую карьеру. Однако в прошлом году он сообщил о желании вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 45 лет.

При этом бывший чемпион отмечает, что возвращение возможно только ради особого и обязательно титульного боя - в частности, с Фьюри или Джошуа. Обоим этим соперникам Владимир в свое время уступал на ринге.

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