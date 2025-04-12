"Он единственный": Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

"Мы обсуждали двусторонние отношения, а также условия прекращения конфликта и возвращения российской дипломатической собственности, украденной администрацией (бывшего президента США Барака, - ред) Обамы", - добавил глава МИД РФ.

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме он подчеркнул, что устранение первопричин конфликта это единственный способ завершить любой конфликт, включая украинский.

"Трамп - единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин", - заявил глава МИД РФ.

Переговоры по войне в Украине

Напомним, что в этом году в Саудовской Аравии прошло уже два раунда переговоров Украины и США, а также два раунда переговоров между делегациями США и России.

Кроме того, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф несколько раз посещал РФ для встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последняя такая встреча состоялась вчера, 11 апреля.

Сначала спецпредставитель США встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. Подробно о том, почему эта встреча важна для президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что по данным Reuters, после встречи с Дмитриевым, Уиткофф заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

Сразу после Дмитриева Уиткофф встретился с Путиным. Их разговор длился 4,5 часа.

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