По требованию родителей: часть школ Запорожья начнет смешанный формат обучения

Школьники из первых 24 учебных заведений в Запорожье возвращают к обучению. Данная инициатива вызвана требованием родителей установить смешанный формат обучения в школах областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, следующим шагом после консультаций с местными властями, педагогами и правоохранительными органами станет утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни.

Он также сообщил, что переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей.

"Начнут работу в таком формате только заведения, которые имеют оборудованные укрытия", - отмечает Федоров.

По его словам, с педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций

"Безопасность школьников - приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины", - подчеркивает глава Запорожской ОВА.