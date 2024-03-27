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По требованию родителей: часть школ Запорожья начнет смешанный формат обучения

Запорожье, Среда 27 марта 2024 10:56
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По требованию родителей: часть школ Запорожья начнет смешанный формат обучения Фото: часть школ Запорожья начнет смешанный формат обучения (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Школьники из первых 24 учебных заведений в Запорожье возвращают к обучению. Данная инициатива вызвана требованием родителей установить смешанный формат обучения в школах областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, следующим шагом после консультаций с местными властями, педагогами и правоохранительными органами станет утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни.

Он также сообщил, что переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей.

"Начнут работу в таком формате только заведения, которые имеют оборудованные укрытия", - отмечает Федоров.

По его словам, с педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций

"Безопасность школьников - приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины", - подчеркивает глава Запорожской ОВА.

Учебный процесс в Запорожье

Следует отметить, что часть Запорожской области находится в российской оккупации. Поэтому часть украинских подконтрольных территорий находится под постоянными массированными атаками РФ, что фактически делает невозможным процесс обучения в данных условиях.

Со вчерашних времен городские власти обсуждают вопрос о возможности возобновления учебного процесса в смешанном формате.

Это означает, что при соответствующих условиях дети будут посещать школу с возможностью перемещения в укрытия или дистанционного обучения в случае неотложных угроз.

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