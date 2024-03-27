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На вимогу батьків: частина шкіл Запоріжжя розпочне змішаний формат навчання

Запоріжжя , Середа 27 березня 2024 10:56
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На вимогу батьків: частина шкіл Запоріжжя розпочне змішаний формат навчання Фото: частина шкіл Запоріжжя розпочне змішаний формат навчання (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Школярі з перших 24 навчальних закладів у Запоріжжі повертають до навчання. Дана ініціатива викликана вимогою батьків встановити змішаний формат навчання в школах обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначив Федоров, наступним кроком після консультацій з місцевою владою, педагогами та правоохоронними органами стане затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Він також зауважив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків.

"Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття", - зазначає Федоров.

За його словами, з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій

"Безпека школярів - пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України", - наголошує голова Запорізької ОВА.

Навчальний процес у Запоріжжі

Варто зауважити, що частина Запорізької області перебуває у російській окупації. Через це частина українських підконтрольних територій знаходиться під постійними масованими атаками РФ, що фактично унеможливлює процес навчання в даних умовах.

Відучора міська влада обговорює питання щодо можливості поновлення навчального процесу у змішаному форматі.

Це означає, що за відповідних умов діти будуть відвідувати школу з можливістю переміщення до укриттів чи дистанційного навчання у випадку нагальних загроз.

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