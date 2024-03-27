На вимогу батьків: частина шкіл Запоріжжя розпочне змішаний формат навчання

Школярі з перших 24 навчальних закладів у Запоріжжі повертають до навчання. Дана ініціатива викликана вимогою батьків встановити змішаний формат навчання в школах обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначив Федоров, наступним кроком після консультацій з місцевою владою, педагогами та правоохоронними органами стане затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Він також зауважив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків.

"Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття", - зазначає Федоров.

За його словами, з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій

"Безпека школярів - пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України", - наголошує голова Запорізької ОВА.