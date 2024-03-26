Школы Запорожья переходят на смешанный формат обучения: подробности решения
В Запорожье планируется перевести работу школ на смешанный формат обучения. Инициаторами возобновления обучения в школах стали родители учащихся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Как отметил Федоров, 40 тысяч детей уже 2 года обучаются онлайн.
"Во время воздушных тревог уроки прекращаются. В среднем тревоги длятся более 6 часов в сутки. Качество образования в таких условиях - под вопросом", - отмечает он.
Пока спасатели, правоохранители, городские службы инспектируют школы, в которых укрытия пригодны к смешанному образованию.
"Наша цель - предоставить детям доступ к качественному образованию. При этом условия должны быть комфортными и главное - безопасными", - отметил Федоров.
По его словам, процесс запуска смешанной формы будет постепенным, с учетом пожеланий участников образовательного процесса - детей, родителей, педагогов и служб безопасности.
Ситуация в Запорожье
Следует отметить, что часть Запорожской области находится в российской оккупации. Поэтому часть украинских подконтрольных территорий находится под постоянными массированными атаками РФ, что фактически делает невозможным процесс обучения в данных условиях.
В частности, за прошедшие сутки россияне нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.
Кроме того, накануне 22 марта враг атаковал критические объекты энергетики. В частности, кафиры ударили по дамбе Днепровской ГЭС в Запорожье.
На Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания.
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