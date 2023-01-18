Требования РФ к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен
Требования Российской Федерации признать временно оккупированные регионы Украины принадлежащими Москве являются неприемлемыми.
Об этом заявил госссекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный брифинг с главой МИД Британии Джеймсом Клэверли.
Госсекретарь США также подчеркнул, что такого рода требования со стороны РФ не позволяют мирный переговорный процесс между странами.
"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.
Ранее глава МИД Британии заявил, что Владимир Путин должен понять, что самый лучший вариант для России и его армии в войне против Украины - сесть за стол переговоров.
Отметим, в декабре 2022 года Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.
После чего в Кремле высказались о мирном плане Украины, представленном на саммите в ООН.
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