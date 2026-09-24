Выключенные фары за городом: адвокат объяснил, законен ли штраф в 510 гривен

Когда нужно включать дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни - это предусмотренные конструкцией автомобиля внешние световые приборы белого цвета, расположенные спереди. Они предназначены для того, чтобы транспортное средство было лучше видно во время движения в светлое время суток.

ПДД требуют, чтобы на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов были включены дневные ходовые огни.

Если автомобиль конструктивно не имеет дневных ходовых огней, водитель должен включить ближний свет фар .

При этом требование больше не ограничивается определенным периодом года. Ранее ПДД предусматривали обязательное использование света с 1 октября по 1 мая. Постановлением Кабинета министров №1105 от 20 октября 2023 слова "С 1 октября по 1 мая на всех" в пункте 9.8 заменили на "На всех".

То есть сейчас это требование действует в течение всего года.

Когда обязательно нужен ближний свет

Пункт 9.8 ПДД также определяет ситуации, когда при движении в светлое время суток нужно использовать сам ближний свет фар.

Это касается:

движения в колонне;

маршрутных транспортных средств, двигающихся полосой, обозначенной знаком 5.8, навстречу общему потоку;

автобусов и микроавтобусов, перевозящих организованные группы детей;

тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств;

сельскохозяйственной техники в ширину более 2,6 метра;

транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

транспортного средства, буксирующего другой автомобиль;

движения в туннелях.

Что делать при недостаточной видимости

В условиях недостаточной видимости водитель может использовать дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары. В то же время свет не должен ослеплять других участников дорожного движения.

Таким образом, для обычного автомобиля правило простое: вне населенного пункта в светлое время суток должны работать дневные ходовые огни, а при их отсутствии - ближний свет фар.

Могут ли оштрафовать за выключенные фары

По словам адвоката Дениса Нагорнюка, на практике патрульные могут привлекать водителей к ответственности по части 2 статьи 122 КУоАП за движение вне населенных пунктов без включенных дневных ходовых огней или ближнего света. Штраф по этой статье составляет 510 гривен.

В то же время адвокат обращает внимание на юридическую коллизию. Часть 2 статьи 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними световыми приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления. То есть эта норма касается ситуаций, когда водитель начинает движение или совершает маневр.

Если же автомобиль просто двигается прямо, а водитель не включил дневные ходовые огни или ближний свет в соответствии с пунктом 9.8 ПДД, отдельной нормы КУоАП, предусматривающей штраф именно за это нарушение, нет, поясняет Нагорнюк.

По его словам, поэтому суды чаще всего отменяют такие штрафы и квалифицируют нарушения по статье 125 КУоАП. Она предусматривает не штраф, а предупреждение.