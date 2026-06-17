Штраф 51 тысяча гривен и конфискация авто: за что водителей в Украине наказывают строже всего

Некоторые нарушения правил дорожного движения могут обойтись в десятки тысяч гривен, привести к лишению водительских прав на несколько лет и даже к конфискации автомобиля.

Какие штрафы являются самыми большими в 2026 году и за что можно получить наказание свыше 50 тысяч гривен, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Анна Рябуха .

Главное: Самый высокий штраф в Украине: За систематическое вождение автомобиля в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и полная конфискация автомобиля.

За систематическое вождение автомобиля в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и полная конфискация автомобиля. Ловушка для лишенных прав: Повторное вождение автомобиля без прав в течение года наказывается жестким штрафом в размере 40 800 гривен и запретом садиться за руль на срок от 5 до 7 лет.

Повторное вождение автомобиля без прав в течение года наказывается жестким штрафом в размере 40 800 гривен и запретом садиться за руль на срок от 5 до 7 лет. Хитрость с алкоголем после ДТП: Употребление алкоголя или наркотиков сразу после аварии или остановки полицией приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Штраф составляет 34 000 гривен с лишением прав на 3 года.

Употребление алкоголя или наркотиков сразу после аварии или остановки полицией приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Штраф составляет 34 000 гривен с лишением прав на 3 года. Игнорирование решений суда: Если водителя уже лишили прав, но он снова сел за руль, сумма взыскания составит 20 400 гривен.

Если водителя уже лишили прав, но он снова сел за руль, сумма взыскания составит 20 400 гривен. Приоритеты государства: Закон наказывает наиболее строго именно за те действия, которые несут прямую угрозу жизни людей.

Какой штраф является самым большим в Украине

Самое строгое административное наказание для водителей предусмотрено за систематическое управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Если водитель дважды в течение года уже привлекался к ответственности по ст. 130 КУоАП и снова садится за руль в состоянии опьянения или отказывается от прохождения освидетельствования, ему грозит штраф в размере 51 000 гривен, лишение права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и конфискация транспортного средства, если оно принадлежит нарушителю.

Именно эта санкция является самой строгой среди административных взысканий для водителей в Украине.

Штраф свыше 40 тысяч гривен

Второе место среди самых крупных штрафов занимает повторное в течение года управление автомобилем без водительских прав. Речь идет о случаях, когда человек вообще не получал водительское удостоверение или был лишен его ранее.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 40 800 гривен. Дополнительно водителя могут лишить права управления на срок от пяти до семи лет.

По словам адвоката, многие украинцы ошибочно считают такое нарушение незначительным, хотя закон приравнивает его к наиболее серьезным угрозам безопасности дорожного движения.

Штрафы за употребление алкоголя

Еще два нарушения наказываются штрафом в 34 тысячи гривен.

Первое - повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года.

Второе - употребление алкоголя или наркотических веществ после дорожно-транспортного происшествия или после остановки автомобиля полицейскими до проведения официального медицинского осмотра.

Как объясняет Анна Рябуха, такая норма существует для того, чтобы водители не могли уйти от ответственности, оправдывая положительный результат теста тем, что употребляли алкоголь уже после остановки или аварии.

В обоих случаях водитель также рискует лишиться права управления транспортными средствами на три года.

Штраф свыше 20 тысяч гривен

Отдельная ответственность предусмотрена для водителей, которых уже лишили права управления, но они все равно продолжают ездить за рулем. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20 400 гривен.

Фактически законодательство демонстрирует жесткий подход к исполнению судебных решений и не допускает повторного нарушения установленных ограничений.

Почему штрафы за вождение в нетрезвом виде намного выше штрафов за превышение скорости

Для сравнения, за превышение скорости более чем на 50 км/ч водитель заплатит 1700 гривен.

Таким образом, самые большие штрафы в Украине в 20-30 раз превышают наказание за типичные нарушения правил дорожного движения.

Как отмечает адвокат, государство наиболее строго наказывает именно те действия, которые создают наибольшую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Прежде всего это управление автомобилем в состоянии опьянения, отказ от прохождения проверки и игнорирование решений суда.