Выманивали топливо под видом помощи ВСУ. В Днепре разоблачили преступную схему

В Днепре группа злоумышленников бесплатно получала топливо под видом якобы помощи украинским военным. Позже его продавали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отмечают правоохранители, в группу входили шесть военнослужащих и четыре гражданских. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей, в которых просили предоставить топливо якобы для боевых задач военных на фронте.

Фото: обыски у злоумышленников в Днепре (dbr.gov.ua)

Представители автозаправочных станций предоставляли топливо на протяжении четырех месяцев. Всего злоумышленники получили 50 тонн бензина и дизельного топлива на 2,5 миллиона гривен. Позже топливо перепродавали на территории Днепропетровской области.

У фигурантов изъяли черновые записи, поддельные штампы и печати воинской части.

Теперь группе злоумышленников грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили мошенников, которые присваивали гуманитарную помощь из Польши.

Также мы писали, что в Украине активизировались мошенники, которые воруют деньги у украинских защитников.