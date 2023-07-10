Виманювали паливо під видом допомоги ЗСУ. У Дніпрі викрили злочинну схему

У Дніпрі група зловмисників безкоштовно отримувала паливо під виглядом нібито допомоги українським військовим. Пізніше його продавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначають правоохоронці, до групи входили шестеро військовослужбовців та четверо цивільних. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин, у яких просили надати паливо нібито для бойових завдань військових на фронті.

Фото: обшуки у зловмисників у Дніпрі (dbr.gov.ua)

Представники автозаправних станцій надавали паливо протягом чотирьох місяців. Загалом зловмисники отримали 50 тонн бензину та дизельного палива на 2,5 мільйона гривень. Пізніше паливо перепродували на території Дніпропетровської області.

У фігурантів вилучили чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини.

Наразі групі зловмисників загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання про запобіжні заходи.

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