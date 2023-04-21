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Махинации с гуманитаркой. В Тернопольской области разоблачили двух мошенников

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Тернополь, Пятница 21 апреля 2023 14:06
Махинации с гуманитаркой. В Тернопольской области разоблачили двух мошенников Фото: в Тернопольской области разоблачили махинации с гуманитаркой (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили очередные махинации с гуманитарной помощью. В Тернопольской области задержали двух мошенников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Тернопольской области.

По данным следствия, двое жителей Шумского района организовали преступную схему. Мошенники договорились с проживающей в Польше украинкой о доставке гуманитарной помощи. Женщина передавала из-за границы продукты питания, одежду, обувь, лекарственные средства и средства личной гигиены.

Мужчины обещали сортировать гуманитарку на складах, принадлежащих одному из "дельцов". Однако мошенники присвоили товары более чем на 367 тысяч гривен. Также они фактически украли и незаконно хранили множество наркосодержащих лекарственных средств, которые передали как гуманитарную помощь.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 УК и ч. 3 ст. 309 УК.

Фото: в Тернопольской области разоблачили махинации с гуманитаркой (facebook.com)

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве мошенников, продававших лекарства-подделки для онкобольных. Их завозили в Украину под видом гуманитарной помощи.

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