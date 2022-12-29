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Мошеннический call-центр из Днепра обворовал около 18 тысяч казахов

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Днепр, Четверг 29 декабря 2022 17:28
Мошеннический call-центр из Днепра обворовал около 18 тысяч казахов Фото: мошеннический call-центр из Днепра обманул около 18 тысяч казахов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В городе Днепр разоблачили организаторов мошеннического call-центра, которые обманули около 18 тысяч граждан Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции.

По данным киберполиции были разоблачены три жителя Днепра, незаконно образовавшие call-центр и привлекшие к работе в нем 37 операторов.

Мошенники звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банков. Гражданам сообщали о подозрительных транзакциях и уверяли, что якобы посторонние получили доступ к их счетам. Под видом "отмены" транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные.

Получив такую информацию, злоумышленники оформляли быстрые кредиты, присваивали сумму ссуды и переводили деньги пострадавших на подконтрольные счета.

Таким образом, злоумышленники обманули около 18 тысяч граждан Республики Казахстан. По ним возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество - ред.) УКУ. Мошенникам теперь грозит до 8 лет заключения.

Напомним, мошенники в Украине предлагают пользователям мобильной связи "переключить" их на другую "вышку". В ходе сотрудничества посылают на телефон абоненту код, цифры которого просят назвать, после чего получают доступ к мобильным данным абонентов.

РБК-Украина подготовило материал, в котором рассказало об основных аферах во время войны.

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