Мошеннический call-центр из Днепра обворовал около 18 тысяч казахов

В городе Днепр разоблачили организаторов мошеннического call-центра, которые обманули около 18 тысяч граждан Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции.

По данным киберполиции были разоблачены три жителя Днепра, незаконно образовавшие call-центр и привлекшие к работе в нем 37 операторов.

Мошенники звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банков. Гражданам сообщали о подозрительных транзакциях и уверяли, что якобы посторонние получили доступ к их счетам. Под видом "отмены" транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные.

Получив такую информацию, злоумышленники оформляли быстрые кредиты, присваивали сумму ссуды и переводили деньги пострадавших на подконтрольные счета.

Таким образом, злоумышленники обманули около 18 тысяч граждан Республики Казахстан. По ним возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество - ред.) УКУ. Мошенникам теперь грозит до 8 лет заключения.