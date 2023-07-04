Требуют снять санкции. В РФ цинично отказываются от продления "зернового соглашения"

Российский МИД заявил, что Москва не видит причин для продолжения действий "зернового соглашения".

Об этом заявляет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Как заявили в РФ, "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать".

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продления "черноморской инициативы", срок действия которой истекает 17 июля, нет", - говорится в сообщении.

Россияне цинично заявляют о том, что для продления соглашения необходимо снять наложенные Евросоюзом санкции.

"Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, запчасти для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса", транспортная логистика и страхование, размораживание" , - первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", - заявили в МИД РФ.

"Зерновая сделка"

С началом полномасштабного вторжения страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продолжать "зерновое соглашение" после 18 июля. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того, вчера, 22 июня, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.