В МИД Украины на 99,9% уверены, что Россия выйдет из зерновой сделки

Россия в следующем месяце почти наверняка выйдет из заключенной при посредничестве ООН сделки по безопасному транзиту зерна в Черном море, поскольку ей больше не нужны украинские порты для экспорта аммиака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на явление посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольги Трофимцевой.

Трофимцева заявила, что российский производитель аммиака "Уралхим" нашел альтернативный маршрут и ему не нужно пытаться экспортировать аммиак через Одессу.

"Зерновой коридор. 99,9%, что Россия выйдет из него в июле", - написала Трофимцева.

Как сообщает Reuters, генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев заявил в прошлом месяце, что специализированный аммиачный терминал, первый этап строительства которого должен быть завершен на Таманском полуострове в России к концу 2023 года, может заменить одесский трубопровод.

План Б

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил в этом месяце, что у Киева есть план Б, если Россия решит выйти из сделки по Черному морю.

Он сказал, что правительство создало специальный страховой фонд в размере около 547 млн долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

Украина также заявила, что может экспортировать зерно через свои небольшие речные порты на Дунае, а также через западную границу с Европейским Союзом.

Трофимцева, бывший исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, сказала, что Украина должна подготовиться, но выразила сомнение в том, насколько страховой фонд поможет с экспортом.

Говоря о вторжении России, она сказала: "В этот летний день мы уже должны думать о зиме. Мы собираемся вступить во вторую военную зиму, и я думаю, что она может быть намного сложнее, чем предыдущая. Со всех точек зрения".

Зерновая сделка

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении поставок аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.