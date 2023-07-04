Вимагають зняти санкції. У РФ цинічно відмовляються від продовження "зернової угоди"

Російське МЗС заявило, що Москва не бачить причин для продовження дій "зернової угоди".

Про це заявляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Як заявили в РФ, "ситуація з нормалізацією російських поставок продовольства і добрив на світові ринки, що передбачено Меморандумом Росія-ООН, продовжувала деградувати".

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", термін дії якої спливає 17 липня, немає", - сказано в повідомленні.

Росіяни цинічно заявляють про те, що для подовження "угоди" необхідно зняти накладені Євросоюзом санкції.

"Із п'яти "системних" завдань, розв'язання яких дало б змогу усунути ці перешкоди, - перепідключення "Россільгоспбанка" до SWIFT, запчастини для сільгосптехніки, реанімування аміакопроводу "Тольятті-Одеса", транспортна логістика та страхування, "розморожування" активів, - перші три, вочевидь, знято з порядку денного, а досягнення якого-небудь прогресу щодо двох, що залишилися, не проглядається", - заявили в МЗС РФ.

"Зернова угода"

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того, вчора, 22 червня, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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