ua ru
Вт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вимагають зняти санкції. У РФ цинічно відмовляються від продовження "зернової угоди"

Новость на русском →
Вівторок 04 липня 2023 16:02
Вимагають зняти санкції. У РФ цинічно відмовляються від продовження "зернової угоди" Фото: Росія відмовляється від продовження "зернової угоди" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російське МЗС заявило, що Москва не бачить причин для продовження дій "зернової угоди".

Про це заявляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Як заявили в РФ, "ситуація з нормалізацією російських поставок продовольства і добрив на світові ринки, що передбачено Меморандумом Росія-ООН, продовжувала деградувати".

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", термін дії якої спливає 17 липня, немає", - сказано в повідомленні.

Росіяни цинічно заявляють про те, що для подовження "угоди" необхідно зняти накладені Євросоюзом санкції.

"Із п'яти "системних" завдань, розв'язання яких дало б змогу усунути ці перешкоди, - перепідключення "Россільгоспбанка" до SWIFT, запчастини для сільгосптехніки, реанімування аміакопроводу "Тольятті-Одеса", транспортна логістика та страхування, "розморожування" активів, - перші три, вочевидь, знято з порядку денного, а досягнення якого-небудь прогресу щодо двох, що залишилися, не проглядається", - заявили в МЗС РФ.

"Зернова угода"

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того, вчора, 22 червня, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Російська Федерація Війна Росії проти України ООН
NEWS
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
DAILY
"Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України