Требуют отставки Си Цзиньпина. Почему Китай протестует и при чем тут ковид

Что привело к протестам

Акции протеста начались в городе Урумчи западного региона Синьцзян, где вечером 24 ноября от пожара погибло 10 человек и еще как минимум 9 получили ранения.

Огонь охватил несколько этажей многоквартирного дома, потушить его удалось только через три часа. На появившейся в сети видеозаписи было видно, что спасатели не могли добраться до людей. Из-за антиковидных ограничений жители были заблокированы внутри помещения.

Строгие карантинные правила в Урумчи действуют уже более 3-х месяцев. По заявлениям властей жилой комплекс, где произошла трагедия, относился к зоне низкого риска и люди могли спуститься вниз. Однако жители дома утверждают, что покидать его практически не разрешалось.

Один из жильцов в комментарии ВВС рассказал, что даже если ворота комплекса открыты, выходить за его пределы нельзя до получения указания от местных властей, поскольку это является нарушением закона.

Протесты распространяются по Китаю

Инцидент в Урумчи стал катализатором протестов во многих городах страны. Люди начали массово выходить на улицы, требуя смягчения карантинных правил. В пятницу жители Урумчи собрались на митинг у городской администрации и пытались прорвать барьер охраны.

Из-за цензуры в Китае видео с протестами в Урумчи исчезли из сети в субботу, однако люди начали собираться и в других городах.

По данным CNN, на протяжении выходных митинги проходили в 16 регионах, включая крупнейшие города - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.

В Шанхае сотни жителей собрались на пикет со свечами на улице Урумчи, названной в честь города, где произошел пожар. Толпа держала чистые листы белой бумаги — традиционный символ протеста против цензуры — и скандировала: "Нужны права человека, нужна свобода!".

Полиция арестовала нескольких демонстрантов, но люди вновь вышли на улицы на следующий день. Силовики ужесточили методы подавления протестов, применяя дубинки. В Шанхае был задержан журналист ВВС Эдвард Лоуренс.

Волна митингов прокатилась среди студентов. В Пекинском университете нарисовали на стене здания лозунг: "Скажи нет изоляции, да - свободе!". В других учебных заведениях студенты вышли на митинги против цензуры.

Люди призывают к отставке Си Цзиньпина

К вечеру 27 ноября массовые демонстрации распространились на Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань. Тысячи граждан призвали не только к прекращению карантинных запретов, но и к политическим свободам.

Вмегаполисе Чэнду в толпе выкрикивали призывы против диктатуры. Очевидно, имея в виду китайского лидера Си Цзиньпина, недавно избранного на новый срок, люди скандировали: "Мы не хотим пожизненных правителей. Нам не нужны императоры!".

В Шанхае звучали лозунги: "Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина, освободите Урумчи!".

Причины недовольства правительством

Недовольство граждан связано с социальными ограничениями и неэффективностью мер по борьбе с коронавирусом правящей Коммунистической партии и ее лидера Си Цзиньпина.

За время своего пребывания в должности глава КНР расширил систему социального наблюдения, чтобы подавить инакомыслие в обществе.

С начала пандемии коронавируса власти Китая проводят политику принудительного карантина с жесткой блокировкой. Внедрено цифровое отслеживание и массовое тестирование людей.

Данные меры нарушили привычный образ жизни граждан и негативно сказались на экономике страны.

Кроме того, в Синьцзяне, где произошла трагедия, система социального контроля еще более жесткая. В данном регионе проживает большое количество уйгуров и других нацменьшинств, в отношении которых китайское правительство применяет насильственные меры ассимиляции с заключением в так называемые "лагеря перевоспитания".

Как реагируют власти

Реакцией на масштабные акции протеста стало решение муниципальных властей Пекина запретить блокировать входы в жилые комплексы, чтобы они были доступны для проезда аварийных служб.

В Урумчи городская администрация объявила о поэтапном смягчении условий блокировки в районах, которые считаются малоопасными. По заявлению чиновников, в городе снижается заболеваемость коронавирусом, и "порядок" в жизни города будет восстановлен. При этом о демонстрациях не было сказано ни слова.

Государственные СМИ также не упоминали протесты, вместо этого призывая граждан придерживаться правил борьбы с COVID-19.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос о карантинных протестах, официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что распространяемая информация о массовом недовольстве граждан якобы "не отражает того, что произошло на самом деле".

"Мы верим, что благодаря руководству Коммунистической партии Китая, сотрудничеству и поддержке китайского народа наша борьба с COVID-19 увенчается успехом", - заявил Чжао Лицзянь.

Последствия протестов

На фоне прошедших в выходные протестов в Китае курс национальной валюты юаня снизился до двухнедельного минимума. Оффшорный юань потерял 0,5%, снизившись до 7,199 за доллар. На мировых фондовых рынках произошло падение акций и сырьевых товаров.

28 ноября упали мировые цены на нефть.Нестабильная ситуация в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, усилила опасения по поводу спроса.

Фьючерсы на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель. При этом цена американской марки WTI достигла 11-месячного минимума - она подешевела более чем на 3%, до 73,6 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу экономического роста КНР бьют по сырьевым рынкам. Постоянное снижение ВВП Китая продолжается уже более года, и ожидается его дальнейшее понижение. Социальные волнения еще больше ослабляют экономику страны.

Какие карантинные запреты действуют в Китае

Китай стал эпицентром заболеваемости в начале пандемии COVID-19 и первым из стран ввел карантинные ограничения. Спустя три года они остаются самыми жесткими в мире.

муниципальные власти вводят строгие ограничения, даже если в городе обнаружено несколько случаев заболевания COVID;

в местах, где были зарегистрированы случаи инфицирования, проводится массовое тестирование;

пациентов с подтвержденным COVID изолируют дома или помещают на карантин в госбольницы;

в закрытых карантинных зонах не работают предприятия, школы, магазины, за исключением продуктовых;

жители домов в карантинных зонах могут покинуть дом только после получения официального разрешения.

Меры по борьбе с коронавирусом в Китае называют политикой zero-COVID, которая призвана полностью искоренить вирус, но при этом обрекает десятки миллионов жить в изоляции.

По заявлениям правительства КНР, zero-COVID спасает жизни, поскольку неконтролируемые вспышки подвергают риску уязвимые категории граждан, в том числе пожилых людей.

Хотя благодаря "нулевой" COVID-политике официальная статистика смертности от коронавируса в Китае остается на низком уровне, меры правительства привели к экономическому спаду в стране.

Многие предприятия периодически приостанавливают работу из-за карантинных блокировок, растет безработица, возникли проблемы на рынке недвижимости.