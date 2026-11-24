В ночь на 24 ноября Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной воздушной атаки России на Украину. Военные называют эти шаги превентивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

Силы и средства системы ПВО задействовали через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента. Основанием послужили удары РФ по целям в Украине с применением средств воздушного нападения.

"Действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим территориям", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании заверили, что постоянно следят за развитием ситуации. Подчиненные силы остаются в готовности к немедленному реагированию.

Поднимали ли в небо истребители, в сообщении не уточняют.