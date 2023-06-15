Перешел на "службу" в РФ. Экс-следователя полиции из Балаклеи приговорили к 12 годам тюрьмы
Бывший следователь из Балаклеи (Харьковская область) во время оккупации перешел на "службу" к россиянам. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и отправил в тюрьму на 12 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .
Во время оккупации Балаклеи бывший следователь добровольно занял псевдодолжность "полицейского охраны" в так называемой "Народной милиции".
"Оккупанты доверили коллаборационисту охранять административные здания, склады и местного "сборщика налогов", когда тот собирал "дань" на рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале октября 2022 года пособника врага разоблачили правоохранители и задержали его.
Как наказали бывшего полицейского
Суд признал виновным экс-следователя одного из отделений Изюмского районного управления полиции ГУНП в области в коллаборационной деятельности.
Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества.
Ситуация в Балаклее
Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.
За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать.
Напомним, что житель Балаклеи в Харьковской области после захвата города пошел работать "полицейским" к оккупантам. Он охранял здание захватчиков и собирал деньги с местных жителей на "Центральном рынке". Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.
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