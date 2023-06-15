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Вымогал деньги у подчиненных солдат. В Украине будут судить командира одного из подразделений

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Четверг 15 июня 2023 16:26
Вымогал деньги у подчиненных солдат. В Украине будут судить командира одного из подразделений Фото: в Украине будут судить командира одного из подразделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут судить командира подразделения одной из воинских частей Одесской области, который требовал у подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что в случае отказа, командир подразделения угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

ГБР задокументировано более 30 случаев вымогательства и получения обвиняемым денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

"Командир подразделения обвиняется в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному", - добавляет пресс-служба.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"Государственное бюро расследований в очередной раз обращается ко всем чиновникам и командирам: нажива на войне и военных во время боевых действий - преступление, которое не имеет ни юридического, ни морального оправдания. Рано или поздно, но все мошеннические схемы будут разоблачены, а участники привлечены к ответственности", - пишет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на 12 лет в тюрьму был отправлен бывший следователь из Балаклеи, который во время оккупации перешел на сторону врага.

Между тем рецидивист, который вместе с россиянами грабил односельчан во время оккупации Харьковской области - также следующие 10 лет проведет за решеткой.

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