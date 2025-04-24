Бесплатное зубопротезирование для военных: как воспользоваться и где найти клинику
Более 25 тысяч защитников и защитниц Украины уже получили бесплатное зуболечение или протезирование в рамках государственной программы. Услуга сейчас доступна ветеранам, военным и лицам с инвалидностью вследствие войны.
Подробнее о том, как именно воспользоваться программой, какие документы нужны и как найти клинику поблизости, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Врачи Министерства здравоохранения Украины сообщили, что только с начала 2025 года 25 504 защитников и защитниц Украины воспользовались услугами бесплатного зубопротезирования и плановой стоматологической помощи.
Сейчас такие услуги предоставляют 411 медучреждений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Программу "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" в апреле 2024 года запустили Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ.
С тех пор такие услуги получили уже 70 486 защитников и защитниц.
Кто может воспользоваться услугами
Воспользоваться программой могут:
- ветераны (участники боевых действий);
- лица с инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
- военные (участники боевых действий (УБД)).
Военнослужащие, которые еще не получили удостоверение УБД, для получения услуг могут предоставить справку об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
Какие документы нужны для зубопротезирования
Для получения услуг нужно обратиться в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ, подать заявление и предъявить оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- учетную карточку налогоплательщика;
- удостоверение (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны,
- удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).
Военнослужащие, которые не находятся в отпуске, также должны получить направление от командира воинской части перед тем, как обратиться к врачу для получения направления на услугу.
Как найти нужную клинику
Найти медучреждение, где предоставляют услуги по бесплатному зуболечению и зубопротезированию можно:
- позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77,
- на онлайн-карте НСЗУ.
В поле фильтров слева выберите область или населенный пункт. На странице останутся отобранные заведения с информацией о графике работы, телефонами для связи и адресом.
Стоит отметить, что услуга по зуболечению включает:
- рентгенологические исследования,
- подготовку к зубопротезированию,
- лечение кариеса и повреждений зубов,
- восстановление зубов,
- удаление зубов,
- обезболивание.
Вместе с тем отметим, что услуги по протезированию зубов могут быть предоставлены как в медучреждении, где человек проходит лечение, так и в другом заведении. Более того, если военный или ветеран находится на стационарном лечении или реабилитации, они также имеют право на бесплатное стоматологическое лечение и протезирование.
НСЗУ оплачивает эти услуги в учреждениях, которые имеют необходимые договоры.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что все украинцы имеют право на бесплатное протезирование.
Подробнее о том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте далее в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.