СБУ в ходе спецоперации задержала банду запорожских рэкетиров-похитителей (видео)

Правоохранители задержали преступную группировку, которая терроризировала жителей Запорожья. В случае отказа платить деньги, банда похищала жертв угроз и увозила их в заброшенное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань", - говорится в сообщении.



В случае отказа платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и увозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко избивали людей и угрожали им "медленной" смертью.

Задержали "на горячем" главаря

Правоохранители задержали лидера группировки и двух его активных участников, когда они "выбивали" несуществующий долг у мужчины. Злоумышленники держали пострадавшего в полуразрушенном здании на территории городского парка.

Преступники со стажем

По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, более 20 лет проведший в тюрьме за особо тяжкие преступления, в том числе разбой и похищение людей.

В состав группировки он привлек более десяти человек, большинство из которых уже неоднократно отбывали наказание за нанесение телесных повреждений и вымогательство.

Используя разбойные нападения на граждан, злоумышленники пытались распространить свое влияние на территории города и другие районы области.

Обыски и изъятие доказательств

Во время обысков в квартирах фигурантов изъято оружие, наркотики и деньги, полученные преступным путем.

В настоящее время организатору банды и двум его сообщникам сообщили о подозрении по следующим статьям УК:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 4 ст. 187 (разбой).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий лидера банды за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Задержанные находятся под стражей. Продолжаются неотложные следственные и оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Им грозит до 15 лет тюрьмы.