Вымогали 5,3 тысячи долларов за пересечение границы. Нардепу и ее помощнице объявлено подозрение

Как выяснило следствие, депутат вместе со своей помощницей пообещали гражданину организовать выезд за границу за денежное вознаграждение.

Они должны обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины. Также мужчину должны были внести в Информационную систему "Путь".

Впоследствии соучастники направили обращение благотворительной организации в одну из районных военных администраций. На основании обращения ОВА было принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через госграницу Украины. Он якобы должен перевозить гуманитарный груз на территорию Украины.

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2 800 долларов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила в конце мая по 18 августа , мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно сообщалось, что руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой областипроизводили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу . Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.

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