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Вимагали 5,3 тисячі доларів за перетин кордону. Нардепу та її помічниці оголошено підозру

Фото: нардепу та її помічниці оголошено підозру (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Чинному народному депутату та її помічниці було оголошено підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як з'ясувало слідство, депутат, разом зі своєю помічницею, пообіцяли громадянину організувати виїзд за кордон за грошову винагороду.

Вони мали забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України. Також чоловіка мали внести до Інформаційної системи "Шлях".

Згодом співучасники надіслали звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій. На підставі звернення ОВА було прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через держкордон України. Він нібито мав перевозити гуманітарний вантаж на територію України.

Після одержання дозволу помічниця нардепа зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів - 2 800 доларів.

Наразі триває досудове розслідування.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила наприкінці травня до 18 серпня, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.

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