Требует соблюдения законов. Канада вводит ограничения на экспорт оружия в Израиль

Такое решение связано с давлением со стороны левых партий на правительство, которые призывают к более жесткой линии в отношениях с Израилем на фоне боевых действий в Секторе Газа. При этом разрешения на экспорт, которые были одобрены до 8 января.

"В Канаде действует один из самых строгих режимов разрешений на экспорт в мире. Открытых разрешений на экспорт смертоносных товаров в Израиль не существует", - говорится в заявлении правительства.

В сообщении также сказано, что с 8 января правительство не давало новых разрешений на экспорт оружия в Израиль, и это будет продолжаться до тех пор, пока всем ведомствам не удастся обеспечить полное соблюдение экспортного режима.

Канадское законодательство запрещает экспорт оружия, если оно может быть использовано при "серьезном нарушении международного гуманитарного права" или "серьезных актах насилия в отношении женщин и детей". Оттава должна также рассмотреть вопрос о том, "будет ли это оружие способствовать миру и безопасности или же подорвет их".

Парламент Канады ранее принял обращение по конфликту в Секторе Газа, в котором содержится призыв к правительству "прекратить выдачу разрешений на экспорт оружия в Израиль".