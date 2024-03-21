Вимагає дотримання законів. Канада запроваджує обмеження на експорт зброї до Ізраїлю

Таке рішення пов'язане із тиском з боку лівих партій на уряд, які закликають до більш жорсткої лінії у відносинах із Ізраїлем на тлі бойових дій у Секторі Газа. При цьому дозволи на експорт, схвалені до 8 січня.

"У Канаді діє один із найсуворіших режимів дозволів на експорт у світі. Відкритих дозволів на експорт смертоносних товарів до Ізраїлю не існує", - йдеться у заяві уряду.

У повідомленні також сказано, що з 8 січня уряд не давав нових дозволів на експорт зброї до Ізраїлю, і це продовжуватиметься доти, доки всім відомствам не вдасться забезпечити повне дотримання експортного режиму.

Канадське законодавство забороняє експорт зброї, якщо вона може бути використана при "серйозному порушенні міжнародного гуманітарного права" або "серйозних актах насильства щодо жінок та дітей". Оттава повинна також розглянути питання про те, "чи ця зброя сприятиме миру і безпеці або підірве їх".

Парламент Канади раніше ухвалив звернення щодо конфлікту в Секторі Газа, в якому міститься заклик до уряду "припинити видачу дозволів на експорт зброї до Ізраїлю".