Вимагає дотримання законів. Канада запроваджує обмеження на експорт зброї до Ізраїлю

Канада не підписує нових дозволів на експорт зброї до Ізраїлю з 8 січня. Тимчасова заборона на узгодження нових контрактів триватиме доти, доки Оттава не зможе гарантувати використання зброї відповідно до канадського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таке рішення пов'язане із тиском з боку лівих партій на уряд, які закликають до більш жорсткої лінії у відносинах із Ізраїлем на тлі бойових дій у Секторі Газа. При цьому дозволи на експорт, схвалені до 8 січня.
"У Канаді діє один із найсуворіших режимів дозволів на експорт у світі. Відкритих дозволів на експорт смертоносних товарів до Ізраїлю не існує", - йдеться у заяві уряду.
У повідомленні також сказано, що з 8 січня уряд не давав нових дозволів на експорт зброї до Ізраїлю, і це продовжуватиметься доти, доки всім відомствам не вдасться забезпечити повне дотримання експортного режиму.
Канадське законодавство забороняє експорт зброї, якщо вона може бути використана при "серйозному порушенні міжнародного гуманітарного права" або "серйозних актах насильства щодо жінок та дітей". Оттава повинна також розглянути питання про те, "чи ця зброя сприятиме миру і безпеці або підірве їх".
Парламент Канади раніше ухвалив звернення щодо конфлікту в Секторі Газа, в якому міститься заклик до уряду "припинити видачу дозволів на експорт зброї до Ізраїлю".
Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС
7 жовтня 2023 року бойовики ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.
Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.
Останні переговори про припинення вогню провалилися, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ. В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.