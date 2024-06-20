Изъяли более 240 тысяч доз товара: в Черниговской области разоблачили сверхмощную нарколабораторию

В ходе многоуровневой спецоперации работники ДБР установили, что группа дельцов решила открыть в Черниговской области производство наркотиков в промышленных масштабах.

Они наняли местного жителя, подыскавшего специальное место для производства. Нарколабораторию организатор обустроил в одном из зданий на строго охраняемой территории частного аграрного предприятия.

В течение мая-июня 2024 туда было завезено оборудование, большое количество прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Также он нанял трех химиков, которые должны были производить мефедрон, соли, МДМА и т.д. "Работники" лаборатории готовили наркотики несколько недель. В сутки они синтезировали от 50 до 100 кг психотропов.

Дельцы планировали распространять наркотики по всей Украине, а также искали каналы поставки зелья военным в прифронтовых районах. Однако реализовать готовый товар они не успели, работники ДБР блокировали работу лаборатории и задержали организатора и троих химиков.

Во время обысков в лаборатории обнаружены и изъяты:

свыше 120 кг наркотических средств (более 240 тысяч доз);

психотропных веществ более чем на 150 млн гривен;

специальное химическое оборудование на сумму свыше 2 млн. гривен;

около 1 тонны реактивов, прекурсоров и химических веществ для производства новых партий зелья.

Кроме того, для обеспечения скрытой транспортировки изготовленных наркотиков по территории Украины и контрабандного вывоза в другие страны злоумышленники приобрели шиномонтажное оборудование, с помощью которого фасовали "товар" в автомобильные колеса.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по подозрению в совершении уголовных предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 317 (организация незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой в составе преступной организации) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.