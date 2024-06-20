Изъяли более 240 тысяч доз товара: в Черниговской области разоблачили сверхмощную нарколабораторию

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили работу сверхмощной лаборатории по изготовлению наркотиков в Черниговской области. Правоохранители изъяли более 240 тысяч доз товара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ходе многоуровневой спецоперации работники ДБР установили, что группа дельцов решила открыть в Черниговской области производство наркотиков в промышленных масштабах.
Они наняли местного жителя, подыскавшего специальное место для производства. Нарколабораторию организатор обустроил в одном из зданий на строго охраняемой территории частного аграрного предприятия.
В течение мая-июня 2024 туда было завезено оборудование, большое количество прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Также он нанял трех химиков, которые должны были производить мефедрон, соли, МДМА и т.д. "Работники" лаборатории готовили наркотики несколько недель. В сутки они синтезировали от 50 до 100 кг психотропов.
Дельцы планировали распространять наркотики по всей Украине, а также искали каналы поставки зелья военным в прифронтовых районах. Однако реализовать готовый товар они не успели, работники ДБР блокировали работу лаборатории и задержали организатора и троих химиков.
Во время обысков в лаборатории обнаружены и изъяты:
Кроме того, для обеспечения скрытой транспортировки изготовленных наркотиков по территории Украины и контрабандного вывоза в другие страны злоумышленники приобрели шиномонтажное оборудование, с помощью которого фасовали "товар" в автомобильные колеса.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по подозрению в совершении уголовных предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 317 (организация незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой в составе преступной организации) УК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее СБУ обезвредила 5 нарколабораторий на территории Украины. Они работали на торговцев психотропами с Ближнего Востока и ЕС.
Также правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали в Киевской области нарколабораторию. Ее оборот составил несколько миллионов гривен ежемесячно.
А в апреле украинская полиция провела масштабную операцию против наркоторговцев. Она проходила сразу в 19 регионах страны и была направлена на логистические хабы.
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